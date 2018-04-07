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Усиление ветра с порывами до 20 м/с ожидается в Подмосковье в ближайшие часы
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Усиление ветра с порывами до 20 м/с ожидается в Подмосковье в ближайшие часы 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Фото: ДорИнфо
Ветер с порывами до 20 м/с ожидается местами по Московской области в ближайшие часы с сохранением в течение суток в субботу, 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение суток 7 апреля местами по Московской области ожидается усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее МЧС РФ по Московской области предупреждало о порывах ветра до 18 м/с в регионе 7 апреля.
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