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Названы самые популярные города РФ у паломников
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Названы самые популярные города РФ у туристов-паломников 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный российский сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг популярных паломнических маршрутов. В качестве основных критериев анализа взяли количество бронирования отелей и гостевых домов за 2017 год.
Возглавил список самых популярных паломнических маршрутов город Сергиев Посад Московской области. Жители России посещают Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где в Троицком соборе покоятся мощи основателя монастыря — преподобного Сергия Радонежского. Паломники приезжают туда на два дня и платят на гостиничный номер 2,6 тысячи рублей за одни сутки.
На втором месте — Карелия. Путешественники отправляются на остров Валаам, где покоятся мощи Сергия и Германа Валаамских. В Сортавальском районе туристы в среднем тратят 3,3 тысячи рублей за одни сутки. Замыкает тройку — село Дивеево в Нижегородской области. Здесь за номер паломники отдают 3,5 тысячи рублей, но, как правило, остаются на полтора дня.
В топовую пятерку городов для паломнических поездок попали также Ростов Великий (Ярославская область) и остров Соловки (Архангельская область).
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