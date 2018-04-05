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Жители Чукотки пожаловались на плохой интернет
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Жители Чукотки пожаловались в Минкомсвязи на плохой интернет 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: © Depositphotos / stokkete
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин после жалоб местных жителей на качество мобильной связи и мобильного интернета обратился к министру связи РФ с просьбой оперативно решить этот вопрос, сообщает правительство региона
"Копин обратился к министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову по вопросу включения региона в план проверок Роскомнадзора в этом году. Письмо главы региона стало следствием многочисленных жалоб жителей Чукотки на качество мобильной связи и мобильного интернета. Это второе за последние полгода обращение Романа Копина в Минкомсвязь РФ", — говорится в сообщении.
Первое было направлено в конце декабря 2017 года. Тогда Роскомнадзор сообщил, что что в 2018 году в его планах проверок по ДФО фигурируют Магадан и Петропавловск-Камчатский, а в остальное время "все мониторинговые комплексы будут задействованы в мероприятиях качества связи в городах проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года".
По данным властей региона, больше всего на перебои в связи жалуются в городе Билибино, поселках Эгвекинот, Угольные Копи, селах Омолон, Энмелен и других. В связи с этим губернатор обратился с просьбой о проведении на Чукотке проверки Роскомнадзора во 2 квартале 2018 года.
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