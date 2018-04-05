Пока вы спали: на машины россиян повесят «алкозамки» 

На машины повесят «алкозамки»
В автомобилях россиян могут появиться так называемые «алкозамки», сообщает «Коммерсант». По информации издания, введение данной меры Госавтоинспекция МВД России обсудила в рамках подготовки плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, которая должна к 2030 году снизить смертность в ДТП до нуля. Установка в автомобилях устройств, не позволяющих завести их до того, как водитель дыхнет в особый датчик и будет признан трезвым, может помочь изменить «поведение участников движения», считают в ГИБДД.
Трамп хочет уйти из Сирии
Президент США Дональд Трамп хочет вывести американские войска из Сирии в течение ближайших шести месяцев, сообщает Associated Press. Лидер Соединенных Штатов пока не предпринял каких-либо официальных шагов, однако «сигнализировал» о подобном намерении своим советникам. Агентство отмечает, что планы Трампа весьма «озаботили» ЦРУ, Пентагон и Госдепартамент, которые опасаются возникновения в Сирии «вакуума власти» после ухода военных США.
Россия сделала «беспрецедентную уступку» Турции
Россия поставит Турции проданные зенитные ракетные комплексы С-400 не в марте 2020 года, как предполагалось изначально, а в июле 2019-го, сообщает «Коммерсант». По словам собеседников издания, близких к российской системе военно-технического сотрудничества, данное решение было принято во время переговоров президентов стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и является «беспрецедентной уступкой» со стороны России, которая «демонстрирует высокий уровень отношений» между государствами.
Мессенджеры заменят банки
В 2019 году россияне смогут переводить деньги через мессенджеры, сообщают «Известия». По информации издания, ассоциация «Финтех» разрабатывает платформу быстрых платежей, которую намерена интегрировать в популярные мессенджеры — Viber, WhatsApp, Telegram и Facebook Messenger. В «Финтехе» планируют оснастить системы мгновенного обмена сообщениями специальным интерфейсом с кнопкой оплаты товаров и перевода денег уже в будущем году (https://iz.ru/728448/2018-04-05/rossiiane-smogut-perevodit-dengi-cherez-messendzhery).
Украина создает «эвакуатор» танков
На Украине началось серийное производство бронированных машин «Атлет», сообщил концерн «Укроборонпром» на своей странице в соцсети Facebook. В госконцерне отметили, что машина позволит эвакуировать и ремонтировать военную технику танковых подразделений в полевых условиях, что значительно усилит потенциал Вооруженных сил Украины.