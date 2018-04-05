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Россияне назвали самые острые экологические проблемы
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Россияне назвали самые острые экологические проблемы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян назвали загрязнение воздуха наиболее острой экологической проблемой в стране, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентам было предложено ответить на следующий вопрос «Какая экологическая проблема в вашем населенном пункте/местности стоит сейчас наиболее остро, требует решения в первую очередь?».
По данным социологов, 20% респондентов ответили, что проблемы отсутствуют, 16% выбрали вариант «загрязнение воздуха заводами», 11% назвали мусорные свалки и переработку мусора, передает РИА «Новости».
По ВЦИОМ, 10% респондентов выбрали вариант «мусор не убирают, несвоевременно вывозят», еще 9% заявили о загрязнении рек и озер. Кроме того, 8% россиян в качестве экологической проблемы назвали плохое качество водопроводной воды, еще 6% назвали загрязненный воздух, а 5% россиян указали на загрязнение воздуха транспортными средствами. Отвечая на вопрос «Кто, по вашему мнению, должен нести основную ответственность за состояние экологии в нашем населенном пункте?», 29% респондентов назвали местную власть (города, района), 25% возложили ответственность на региональную власть (губернатор, глава администрации и региона), а 20% сказали, что ответственность лежит на самих людях. Респондентам также предлагалось ответить на вопрос «По вашему мнению, как федеральные власти справляются сейчас с решением экологических проблем?». Отвечая на этот вопрос, 38% респондентов сказали, что «результаты есть, но они не слишком значительны», 28% заявили, что «практических результатов нет, все остается как было», а 12% считают, что «ситуация становится даже хуже, проблемы усиливаются». Отвечая на вопрос социологов: «Как бы Вы оценили экологическую обстановку в нашем населенном пункте, местности?», 34% опрошенных сказали, что обстановка «скорее благополучная», еще 25% выбрали вариант ответа «в целом благополучная». При этом 10% респондентов выбрали вариант ответа «очень плохая, близкая к катастрофической».
Кроме того, респондентам предлагалось ответить на вопрос «Как, по Вашему мнению, изменилась экологическая обстановка в нашем населенном пункте, местности за последние 5 лет?». 44% опрошенных сказали, что она не изменилась, 27% выбрали вариант «скорее ухудшилась», еще 25% россиян сказали, что экологическая обстановка «скорее улучшилась».
В сфере чистоты территорий, состояния организованных и неорганизованных мусорных свалок 37% респондентов сказали, что ситуация скорее ухудшилась, 35% опрошенных считают, что ситуация не изменилась, еще а 23% сказали, что она скорее улучшилась. Отвечая на вопрос: «А как, на Ваш взгляд, изменится экологическая обстановка в нашем населенном пункте в ближайшие 2-3 года?», 39% россиян предположили, что она не изменится, 29% считают, что скорее улучшится, еще 18% сказали, что ситуация скорее ухудшится, а 14% респондентов затруднились ответить. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 24-25 марта 2018 года на территории РФ среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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