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В столице ожидается до 13 градусов тепла
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В Москве в четверг ожидается до 13 градусов тепла 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Переменная облачность, без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"В Москве и области переменная облачность, без осадков. Температура составит плюс 11-13 в столице, плюс 8-13 по области", — рассказал собеседник агентства.
Как отметили синоптики, сегодня столичный регион останется под влиянием уходящего гребня антициклона. В городе будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет чуть выше нормы, однако в течение дня оно изменится мало, и барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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