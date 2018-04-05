ОНФ создаст интерактивную карту доступности медпомощи

Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует составить интерактивную карту доступности медпомощи для выявления нарушений. Об этом сообщает RT.

Она необходима для контроля за исполнением поручения президента об обеспечении доступности медицинской помощи для граждан в населённых пунктах с численностью населения до 2 тыс. человек. Россияне смогут сообщать о проблемах доступности и качества оказания медицинской помощи, о нарушениях в проведении закупок товаров, работ и услуг в части строительства и ввода в эксплуатацию новых медорганизаций.

Президент Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию поручил ОНФ следить за восстановлением доступности первичного звена медпомощи, включая создание фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных медкомплексов для малонаселённых районов страны. По его словам, в населённых пунктах с населением от 100 до 2 000 человек в 2018-2020 годах необходимо создать медицинские пункты и врачебные амбулатории.