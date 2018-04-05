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В Свердловской области ожидаются первые дожди
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В Свердловской области ожидаются первые дожди 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщают синоптики Уральского гидрометцентра, в Свердловской области будут устойчивые плюсовые температуры и дожди днем. Так 5 апреля ожидается переменная облачность, осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах будет скользко. Днем ожидается + 6-11 градусов, ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
В пятницу будет переменная облачность, ночью снег, днем дождь. Ночью — 1, — 6, днем +3-8 градусов. Ветер северный, 4-9 метров в секунду. В субботу ожидается переменная облачность, ночью снег, днем дождь. Ночью будет — 2, — 7, днем +4, +9. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
В Екатеринбурге будет облачно все три дня. Существенных осадков не ожидается. В четверг днем будет +6-8 градусов тепла, в пятницу ночью — 1, — 3, днем +4-6. В субботу ночью — 2-4, днем +5-7.
Синоптики также предупреждают, что с вечера 4 апреля до 20:00 7 апреля ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности: погода не способствует выветриванию вредных примесей в воздухе.
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