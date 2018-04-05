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Уральские синоптики объявили первую степень опасности
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Уральские синоптики объявили первую степень опасности 

АиФ Урал 33 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, ждут жителей Свердловской области в ближайшие дни, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Как сообщает Уралгидромет, НМУ первой степени опасности объявлено на территории Среднего Урала до 20 часов 7 апреля 2018 года. Смога стоит ожидать и жителям Екатеринбурга. На данный момент случаев задымленности атмосферы в Свердловской области и появления несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями не отмечается.
В плане погоды 5 апреля 2018 года жителей региона ждёт переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер 4-9 м/с, а ночью порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью до мину -5 градусов, в горах и низинах до -10. Днём от +4 до +9 градусов.
Екатеринбург также ждёт переменная облачность, но без существенных осадков. Температура воздуха ночью днем составит от 6 до 8 градусов выше ноля.
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