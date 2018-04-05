Уральские синоптики объявили первую степень опасности

Метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, ждут жителей Свердловской области в ближайшие дни, сообщает корреспондент «АиФ-Урал»

Как сообщает Уралгидромет, НМУ первой степени опасности объявлено на территории Среднего Урала до 20 часов 7 апреля 2018 года. Смога стоит ожидать и жителям Екатеринбурга . На данный момент случаев задымленности атмосферы в Свердловской области и появления несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями не отмечается.

В плане погоды 5 апреля 2018 года жителей региона ждёт переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер 4-9 м/с, а ночью порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью до мину -5 градусов, в горах и низинах до -10. Днём от +4 до +9 градусов.

Екатеринбург также ждёт переменная облачность, но без существенных осадков. Температура воздуха ночью днем составит от 6 до 8 градусов выше ноля.