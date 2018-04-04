На следующей неделе в Пермском крае может потеплеть до +15 градусов

По словам инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, это возможно на юге края. Однако сильного половодья быть не должно, так как в этом году выпало меньше снега, чем обычно.

Эта неделя началась с тёплой погоды. Температура во вторник и четверг была на 2-3 градуса выше климатической нормы. В последующие дни температура будет немного падать. Днём 5 апреля в Перми ожидается +7 градусов, по краю от +3 до +8 градусов. Примерно такая же температура будет в пятницу и субботу. В воскресенье возможны осадки: дождь и мокрый снег. Температура в крае — от +1 до +7 градусов. Существенное потепление может быть 10 апреля. На юге региона воздух может прогреться до +10 +15 градусов.