Мужчина прыгнул в бассейн с крокодилами и выжил

Пьяный мужчина выжил после прыжка в бассейн с крокодилами

21‐летний молодой человек приехал из Замбии к другу на свадьбу в город Виктория‐Фолс ( Зимбабве ), напился по случаю праздника, а затем прыгнул в бассейн, где держали трех крокодилов. Рептилии вцепились в непрошеного гостя, однако местные жители помогли мужчине спастись, сообщило издание The Chronicle.

Один из двухметровых крокодилов зажал в пасти голову мужчины, в то время как другой укусил его за левую руку. Хищники оторвали руку жертвы и поломали несколько ребер. После того как мужчину вызволили из бассейна, его отправили в больницу на территории ЮАР

Медики отметили, что им удалось добиться стабильного состояния пациента. Очевидцы добавили, что несмотря на происшествие организаторы свадьбы провели церемонию.

Климат Африки является благоприятным для проживания многих видов диких животных и особенно хищников. Туристы нередко встречаются с опасными представителями дикой природы. На минувшей неделе мы рассказывали о том, как в автомобиль с туристом забрался гепард.