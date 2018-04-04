В Сети появилось видео с борта задержанного судна «Норд»

Автор видеоотметил, что сейнер может находиться в автономном плавании лишь три дня. По его словам, условия жизни экипажа все время ухудшаются, люди вынуждены находиться в тесных и плохо освещенных помещениях.

Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море 25 марта. На борту находятся десять членов экипажа, все они граждане России . Сейчас корабль находится в украинском порту Бердянск