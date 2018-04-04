Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»

Адвокат членов экипажа рыболовецкого судна "Норд" Дмитрий Щербина снял видео на борту корабля. Ролик опубликовал телеканал RT.
Автор видеоотметил, что сейнер может находиться в автономном плавании лишь три дня. По его словам, условия жизни экипажа все время ухудшаются, люди вынуждены находиться в тесных и плохо освещенных помещениях.
Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море 25 марта. На борту находятся десять членов экипажа, все они граждане России. Сейчас корабль находится в украинском порту Бердянск.