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Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
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В Сети появилось видео с борта задержанного судна «Норд» 

РИА Новости 3 часа назад
Адвокат членов экипажа рыболовецкого судна "Норд" Дмитрий Щербина снял видео на борту корабля. Ролик опубликовал телеканал RT.
Автор видеоотметил, что сейнер может находиться в автономном плавании лишь три дня. По его словам, условия жизни экипажа все время ухудшаются, люди вынуждены находиться в тесных и плохо освещенных помещениях.
Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море 25 марта. На борту находятся десять членов экипажа, все они граждане России. Сейчас корабль находится в украинском порту Бердянск.
Судовладелец заявил, что "Норд" задержан противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".
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