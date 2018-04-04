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Дизайнер-антисемит отрекся от меха и мяса
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Дизайнер-антисемит отрекся от меха и мяса 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Blake Ezra Photography / REX / Shutterstock
Дизайнер бренда Maison Margiela Джон Гальяно отказался от использования натурального меха в своих коллекциях. Об этом сообщает Dazed.
«Сегодня мы не хотим просто продукт. Нам нужны нравственность и фирма, защищающая наши ценности», — прокомментировал модельер свои действия.
Он также признался, что решение далось непросто: во время работы в компании Christian Dior меховая одежда Гальяно участвовала в большинстве показов.
Кроме того, после отказа от меха дизайнер решил стать вегетерианцем.
«Моя жизнь стала более сбалансированной. Давление в модной индустрии осталось прежним, но теперь я знаю, как абстрагироваться», — рассказал Гальяно.
В 2011 году Гальяно уволили из модного дома Christian Dior после антисемитских высказываний во время ссоры в парижском баре. Пьяного Гальяно вывела из себя компания за соседним столиком, и он начал комментировать их разговор. Когда соседи спросили о причине его раздражения, модельер ответил грубыми антисемитскими оскорблениями в адрес женщин.
В марте глава итальянского бренда Versace Донателла Версаче тоже отказалась от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров.
"Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это кажется мне неправильным", — пояснила она свою позицию.
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