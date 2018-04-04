Дизайнер-антисемит отрекся от меха и мяса

Дизайнер бренда Maison Margiela Джон Гальяно отказался от использования натурального меха в своих коллекциях. Об этом сообщает Dazed.

«Сегодня мы не хотим просто продукт. Нам нужны нравственность и фирма, защищающая наши ценности», — прокомментировал модельер свои действия.

Он также признался, что решение далось непросто: во время работы в компании Christian Dior меховая одежда Гальяно участвовала в большинстве показов.

Кроме того, после отказа от меха дизайнер решил стать вегетерианцем.

«Моя жизнь стала более сбалансированной. Давление в модной индустрии осталось прежним, но теперь я знаю, как абстрагироваться», — рассказал Гальяно.

В 2011 году Гальяно уволили из модного дома Christian Dior после антисемитских высказываний во время ссоры в парижском баре. Пьяного Гальяно вывела из себя компания за соседним столиком, и он начал комментировать их разговор. Когда соседи спросили о причине его раздражения, модельер ответил грубыми антисемитскими оскорблениями в адрес женщин.

В марте глава итальянского бренда Versace Донателла Версаче тоже отказалась от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров.