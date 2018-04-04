Спевшего «Мурку» священника «сослали» в Тирасполь

Спевшего «Мурку» священника выгнали из московского храма и отправили в Тирасполь

Священника Венедикта Циркова, исполнившего «Мурку» в трапезной московского Храма иконы Божьей Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово, выгнали из московского храма и отправили в Тирасполь (столицу непризнанной Приднестровской Молдавской Республики), сообщил радиостанции «Говорит Москва» руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков

«Святейшему патриарху было доложено об этом. Поскольку этот священник, исполнявший песнопение, не является клириком города Москвы, он является священнослужителем Тираспольской епархии, по благословению патриарха ему приказано сегодня же покинуть епархию города Москвы и отправиться в Тирасполь под наблюдение своего правящего архиерея. Дальнейшие решения по нему может принимать уже тот епископ, в ведении которого он находится», — пояснил он.

На своей странице в Facebook он высказался о певце более категорично: «Появившийся сегодня ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого», — отметил Волков.

Видеозапись с поющим известную блатную песню священнослужителем опубликовал в соцсетях журналист Александр Невзоров . На кадрах священник в рясе громко пел «Мурку», посетители ему подпевали.

«Поп пошел на дело, выпить захотелось. Поп зашел в шикарный ресторан», — иронично перефразировал слова песни Невзоров.

Ролик набрал несколько тысяч ретвитов. Пользователи возмутились контекстом исполнения песни. Некоторые в шутку предложили священнику спеть «Владимирский централ».