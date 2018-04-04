Ещё
Спевшего «Мурку» священника «сослали» в Тирасполь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спевшего «Мурку» священника выгнали из московского храма и отправили в Тирасполь 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Храм иконы Божией Матери Троеручица / YouTube
Священника Венедикта Циркова, исполнившего «Мурку» в трапезной московского Храма иконы Божьей Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово, выгнали из московского храма и отправили в Тирасполь (столицу непризнанной Приднестровской Молдавской Республики), сообщил радиостанции «Говорит Москва» руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.
«Святейшему патриарху было доложено об этом. Поскольку этот священник, исполнявший песнопение, не является клириком города Москвы, он является священнослужителем Тираспольской епархии, по благословению патриарха ему приказано сегодня же покинуть епархию города Москвы и отправиться в Тирасполь под наблюдение своего правящего архиерея. Дальнейшие решения по нему может принимать уже тот епископ, в ведении которого он находится», — пояснил он.
На своей странице в Facebook он высказался о певце более категорично: «Появившийся сегодня ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого», — отметил Волков.
Ранее протодиакон РПЦ Андрей Кураев сообщил, что певцом оказался личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы.
Видеозапись с поющим известную блатную песню священнослужителем опубликовал в соцсетях журналист Александр Невзоров. На кадрах священник в рясе громко пел «Мурку», посетители ему подпевали.
«Поп пошел на дело, выпить захотелось. Поп зашел в шикарный ресторан», — иронично перефразировал слова песни Невзоров.
Ролик набрал несколько тысяч ретвитов. Пользователи возмутились контекстом исполнения песни. Некоторые в шутку предложили священнику спеть «Владимирский централ».
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия созвала Совбез ООН100
Трамп потребовал платы за Сирию110
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии255
В Финляндии мужчина родил ребенка75
В США нашли способ уничтожить супероружие России96
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение