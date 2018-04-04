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Милонов не считает пение «Мурки» «зашкваром»
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Милонов не считает пение «Мурки» «зашкваром» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов вступился за священнослужителя, спевшего за столом в трапезной песню "Мурка", сообщает "5 канал".
Видео с поющим батюшкой ранее опубликовал в Twitter журналист Александр Невзоров. Пользователи соцсетей обрушились на певца с критикой.
"Музыка, между прочим, является частью нашего фольклора. Никого не хочу выгораживать, но "Мурка" давным-давно стало именно фольклорной песней. Она не ассоциируется с криминалом. Если бы он пел что-то из репертуара современной попсы, вот это было бы "зашкварно", — поделился своим мнением Милонов.
Ранее пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александра Волкова поделился своей оценкой инцидента: он считает, что священник, спевший "Мурку", совершил поступок "на грани допустимого".
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