Православные отмечают сразу два праздника

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Православные христиане встречают Благовещение и Страстную субботу в один день 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Православные христиане в субботу встречают один из главных праздников года — Благовещение Пресвятой Богородицы.
В этом году — редкое совпадение: ежегодный праздник 7 апреля приходится на Великую субботу Страстной недели — канун Пасхи, которая вычисляется особо и зависит от солнечного и лунного календарей. Последний раз такое сочетание было в 2007 году, а до этого — еще более 50 лет назад.
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит утром литургию в храме Христа Спасителя. Так совпало, что на богослужениях этого дня мы вспоминаем одновременно два ключевых события истории. Это Благовещение Пресвятой Богородицы, начало нашего спасения, и Великая суббота, когда Господь находится во гробе, но уже в этот день мы слышим благовестие ангела женам-мироносицам о Воскресении Христовом", — рассказал ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
Он отметил, что будет сохранена особенно любимая детьми традиция выпускать на волю птиц. Она символизирует благую весть архангела Гавриила Деве Марии о рождении от нее Спасителя мира, и свободу, которая дарована человечеству Иисусом Христом.
"После окончания богослужения на паперти храма Христа Спасителя по народному обычаю патриарх выпустит в небо белых голубей вместе с учениками воскресных школ Москвы", — рассказал священник.
Строгость Великой субботы повлияет на употребление пищи — традиционная благовещенская рыба отменяется, не вкушается также и пища с маслом.
Около полуночи начнется кульминация всего церковного года — ночное Пасхальное богослужение. В Храме Христа Спасителя его совершит патриарх Кирилл.
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