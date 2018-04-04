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Американцы забыли, как пишется буква «g»
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Американцы забыли, как пишется буква «g» 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Reuters
Об этом они рассказали в журнале Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance.
В отличие от большинства букв, строчная "g" имеет два варианта написания. Строчная "g" с характерной петлей в нижней части широко используется в шрифтах, предназначенных как для книг и печатной прессы, так и для текстовых редакторов и интернет-публикаций. Однако из 38 респондентов при просьбе перечислить буквы с разными вариантами написания лишь двое вспомнили о "g". И только один из них смог написать ее правильно.
Johns Hopkins University
Тогда исследователи предложили еще 16 добровольцам прочитать текст, в котором "g" с петлей встречалась 14 раз. Текст они должны были читать про себя, но при этом произносить слова с "g" вслух. Затем ученые попросили участников написать такую "g", какую они сейчас видели, 14 раз. Половина из них написала неправильный вариант буквы. Остальные попытались изобразить "g" с петлей, но удалось сделать это правильно только одному.
И, наконец, ученые предложили 25 добровольцам определить, какой из четырех вариантов написания "g" правильный. С заданием справились только семь участников.
Такие результаты ученые связывают с тем, что люди перестали писать "g" от руки, все активнее пользуясь для записей электронными устройствами. Как обстоят дела с другими буквами, неизвестно. Исследователи опасаются, что в ближайшем будущем, когда люди будут писать еще меньше и еще сильнее будут привязаны к электронным устройствам, у детей могут возникнуть проблемы с освоением чтения.
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