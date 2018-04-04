Россияне выступили за платное донорство

29% россиян уверены, что донорство крови должно быть платным. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблер.

37% опрошенных считают, что доноры должны иметь возможность выбора между денежной компенсацией и питанием за сданную ими кровь.

Между тем 34% пользователей Рамблера убеждены, что донорство должно быть бесплатным, так как его целью является спасение людей.

В опросе приняли участие 114 человек.

27 марта, через два дня после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек, в местном центре крови сообщали, что жители города были столь щедры, что на тот момент крови для пострадавших при пожаре было достаточно.