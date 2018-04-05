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Погода на 6 апреля: в Башкирии пойдет дождь со снегом
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Погода на 6 апреля: в Башкирии пойдет дождь со снегом 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В пятницу 6 апреля в республике ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, местами пойдет снег с дождем. Ночью возможен слабый гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат. Ветер будет дуть северный, северо-восточный со скоростью 8-13 метров в секунду.
— Температура воздуха ночью опустится до 0… -5 градусов. Днем потеплеет до +1… +6 градусов, — рассказали специалисты Башгидрометцентра.
Ночью и утром будет туман. Видимость на дорогах составит 500-1000 метров. По югу республики из-за осадков ухудшится видимость до 1-2 километров.
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