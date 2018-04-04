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Госдума запретит пиво в пластиковой таре более 0,5 л
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В Госдуме хотят запретить продавать пиво в пластиковой таре объемом более 0,5 л 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предполагается введение запрета на производство и продажу на территории России алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 л с 1 января 2020 года. Об этом сообщается в материалах базы Госдумы.
Уточняется, что производство и продажа алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1 л и 0,5 л допускается в целях экспорта.
"Запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации", — поясняется в документе.
Ранее сообщалось, что Росалкогольрегулирование предложило запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям (ИП).
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