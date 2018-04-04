Госдума запретит пиво в пластиковой таре более 0,5 л

В Госдуме хотят запретить продавать пиво в пластиковой таре объемом более 0,5 л

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предполагается введение запрета на производство и продажу на территории России алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 л с 1 января 2020 года. Об этом сообщается в материалах базы Госдумы. Уточняется, что производство и продажа алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1 л и 0,5 л допускается в целях экспорта. "Запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации", — поясняется в документе. Ранее сообщалось, что Росалкогольрегулирование предложило запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям (ИП).