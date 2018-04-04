Московский детский омбудсмен раскритиковал условия участия детей в ток-шоу

Евгений Бунимович. Необходимо менять законодательство, касающееся темы участия детей в ток-шоу на телевизионных каналах, так как разрешение на него выдают родители, считает уполномоченный по правам ребенка в Москве

"Я обращался к ключевым каналам по поводу ток-шоу, где формат обсуждения — это смакование, это героизация. Ответы — это что-то фантастическое. Объясняют мне каналы, прокуратора, кстати говоря, тоже… что это с разрешения родителей, поэтому все нормально. Поэтому я думаю, что один из вопросов — это изменение законодательства. Ситуация чудовищная, а все нормально, потому что родители разрешили участие в этом ток-шоу", — сказал Бунимович на конференции, посвященной насилию в образовательной сфере.

ЕР) Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина предлагала возложить задачу по выявлению нарушений прав детей при участии в телевизионных передачах о насилии с согласия родителей на службы опеки и аппарат уполномоченного по правам.

Пушкина тогда пояснила, что родительские обязанности прописаны в конституции и семейном кодексе. При этом средства за участие ребенка в передаче зачастую становятся коррупционной составляющей, которая мотивирует родителей договариваться со службами опеки для того, чтобы ребенок принял участие в записи эфира на подобную тему. Депутат призвала не перекладывать всю ответственность на различные органы, а обратить внимание на соблюдение закона самими родителями.