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Пляжи Крыма начали готовить к купальному сезону
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Крымские пляжи начали готовить к купальному сезону 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крымские спасатели в преддверии курортного сезона приступили к обследованию пляжных территорий, сообщает пресс-служба крымского министерства чрезвычайных ситуаций.
Обследование поводят сотрудники "КРЫМ-СПАС".
"Сотрудники аварийно-спасательной службы приступили к проведению водолазного обследования дна пляжей и мест массового отдыха на водных объектах, включая детские оздоровительные лагеря и санатории, на предмет готовности к курортному сезону. Спасатели-водолазы производят обследование и очистку акватории пляжа и мест массового отдыха водных объектов от посторонних предметов", — говорится в сообщении.
Спасатели уже обследовали и очистили дно акватории двух частных пляжей поселка Форос Ялтинского региона.
"По итогу со дна моря водолазами были извлечены различные фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа и битое стекло", — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что для качественного обследования прибрежной зоны необходимо разведать территорию дна моря на глубине до 2-х метров от береговой линии.
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