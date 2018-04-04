Пляжи Крыма начали готовить к купальному сезону

Крымские пляжи начали готовить к купальному сезону

Крымские спасатели в преддверии курортного сезона приступили к обследованию пляжных территорий, сообщает пресс-служба крымского министерства чрезвычайных ситуаций.

Обследование поводят сотрудники "КРЫМ-СПАС".

"Сотрудники аварийно-спасательной службы приступили к проведению водолазного обследования дна пляжей и мест массового отдыха на водных объектах, включая детские оздоровительные лагеря и санатории, на предмет готовности к курортному сезону. Спасатели-водолазы производят обследование и очистку акватории пляжа и мест массового отдыха водных объектов от посторонних предметов", — говорится в сообщении.

Спасатели уже обследовали и очистили дно акватории двух частных пляжей поселка Форос Ялтинского региона.

"По итогу со дна моря водолазами были извлечены различные фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа и битое стекло", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что для качественного обследования прибрежной зоны необходимо разведать территорию дна моря на глубине до 2-х метров от береговой линии.