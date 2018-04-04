Стали известны сложные слова «Тотального диктанта»

Стали известны все сложные слова «Тотального диктанта-2018»

Последние два слова из списка сложных слов "Тотального диктанта" 2018 года назвали организаторы акции, прибывшие во Владивосток , сообщает корреспондент ТАСС

Организаторы всероссийской акции "Тотальный диктант" в среду прибыли во Владивосток на автомобилях в рамках символического автопробега из прошлой столицы акции — Новосибирска в новую — Владивосток. В каждом городе по пути они открывали одно или два сложных слова, которые встретятся в диктанте 14 апреля. Последними двумя словами, которые были названы во Владивостоке, оказались "декламировать" и "наличник".

"Поскольку наша акция познавательная, а не карательная, то мы хотим предупредить некоторые ошибки. Во всех диктантах есть сложные слова, которые надо знать, и чаще всего их нельзя проверить. В нашем диктанте это слова "наличник", "декламировать", "сомнамбула", "циферблат", "палисадник", "зенит", "шалопай", "лоханка" и слова "вперемежку" и "вперемешку", которые пишутся с разными буквами в зависимости от контекста", — рассказала руководитель экспертного совета "Тотального диктанта" Елена Кошкарева.

На всех остановках автопробега его участники предлагали жителям городов написать эти слова, объяснить их значение и подробно объясняли, почему они пишутся так, а не иначе.