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Синоптики пообещали к выходным ночи без мороза
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Синоптики пообещали к выходным ночи без мороза 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Саратовской области метеорологи пообещали мокрый снег с дождем еще на день. Как сообщили АиФ-Саратов в областном гидрометцентре, весь день, в среду, будет пасмурная погода, с редкими появлениями солнца. Туман и морось, мокрый снег (на северных границах) и дождь.
— К выходным потеплеет до 9 градусов, и температура воздуха в среднем будет положительной. 5 апреля дожди продолжатся в темное время суток. Сохранится облачная погода с прояснениями, — сообщила специалист Лариса Васильева. — Ветер останется юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду.
Столбик термометра ночью покажет от нуля до 2 градусов, на юге региона — около нуля, а днем — около +2… +7 градусов по области.
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