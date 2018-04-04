Синоптики пообещали к выходным ночи без мороза

Саратовской области метеорологи пообещали мокрый снег с дождем еще на день. Как сообщили АиФ-Саратов в областном гидрометцентре, весь день, в среду, будет пасмурная погода, с редкими появлениями солнца. Туман и морось, мокрый снег (на северных границах) и дождь.

— К выходным потеплеет до 9 градусов, и температура воздуха в среднем будет положительной. 5 апреля дожди продолжатся в темное время суток. Сохранится облачная погода с прояснениями, — сообщила специалист Лариса Васильева . — Ветер останется юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Столбик термометра ночью покажет от нуля до 2 градусов, на юге региона — около нуля, а днем — около +2… +7 градусов по области.