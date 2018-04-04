Названы сроки рекультивации трех полигонов в Подмосковье

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Успенский пообещал подать в суд на "Союзмультфильм" из-за "Простоквашино"

Госдума разрешила свободный сбор валежника с 2019 года

Эксперты предупредили о возможных проблемах с питьевой водой в Крыму