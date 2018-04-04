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Названы сроки рекультивации трех полигонов в Подмосковье
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Чупраков: рекультивация трех мусорных полигонов закончится в 2018 году 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Работы по рекультивации трех мусорных полигонов в Подмосковье закончатся в 2018 году, сказал зампред областного правительства Александр Чупраков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"На сегодняшний день у нас ведется рекультивация трех полигонов: это в Кашире, в Электростали, в Павловском Посаде. Мы закончим ее в этом году", — сказал Чупраков.
Он отметил, что власти уже приступили к первой части работ по рекультивации полигона "Кучино" в Балашихе, ведется подготовка к работам на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе.
На территории подмосковной мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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