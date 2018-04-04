В Госдуме поддержали пожизненное заключение педофилов

Комитет Госдумы поддержал проект о пожизненном заключении для педофилов

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий пожизненное наказание для педофилов.

Комитет выступает по данному проекту соисполнителем.

"Настоящим законопроектом вводится возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, как отмечается, законопроектом предлагается дополнить статью 78 Уголовного кодекса РФ положением, по которому сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении детей не будут истекать в момент достижения жертвой совершеннолетия.

Парламентарии также считают необходимым повысить уголовную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности. Сейчас подобные преступления признаются преступлениями средней тяжести, законопроектом же предлагается отнести их к числу тяжких.

Кроме того, проект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Член комитета Валентина Миронова отметила значимость предлагаемых изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. По словам Мироновой, такие изменения будут способствовать укреплению государственных гарантий по обеспечению безопасности детей, защиты их жизни, а также неотвратимости наказания виновных в преступлениях против несовершеннолетних.

"Мы, безусловно, поддерживаем концепцию данного законопроекта и рекомендуем Государственной думе принять законопроект в первом чтении", — сказала на заседании Миронова.

Депутат также отметила необходимость привести в соответствие друг с другом две статьи УК, чтобы и на предварительном следствии, и во время судебного разбирательства присутствие педагога или психолога было обязательным.