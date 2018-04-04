Ещё
В Петербурге одобрили плавучие гостиницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»

Депутаты Петербурга одобрили создание плавучих гостиниц 

ТАСС 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали создание плавучих гостиниц, чтобы поспособствовать развитию туристической отрасли в город на Неве. На очередном заседании в среду парламентарии приняли в первом чтении изменения в региональный закон о развитии малого и среднего предпринимательства.
"Предлагается предоставлять в аренду малому и среднему бизнесу участки городских набережных для размещения отелей на воде. Инициатива направлена на то, чтоб сделать пребывание туристов в городе комфортным", — прокомментировал законопроект депутат Денис Четырбок. По его словам, развитие отелей на воде позволит увеличить количество средств размещения и снизить стоимость проживания в отелях.
Городской парламентарий подчеркнул, что новые отели не должны закрывать вид на основные достопримечательности Петербурга. Коллеги по Заксобранию предложили внести уточнения, в которых будет необходимо определить места рядом с объектами ЮНЕСКО, где нельзя строить подобные гостиницы.
Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева, первые три плавучие гостиницы появятся в Санкт-Петербурге в 2018 году, одну из них на 76 номеров откроют в мае на Выборгской набережной. Российскому инвестору для реализации проекта уже выделили три участка акватории Невы и Большой Невки, на рассмотрении находятся семь участков в районе Малой Невки и Большой Невы. Мушкарев отметил, что плавучими гостиницами станут не переоборудованные теплоходы, а новые стандартизированные объекты, которые не будут диссонировать с обликом города.
По данным депутатов, в настоящее время номерной фонд средств размещения в Санкт-Петербурге составляет 38,6 тыс. номеров. В 2017 году город посетили 7,5 млн туристов, из которых почти половина — иностранные граждане. В текущем году власти Петербурга ожидают 8 млн туристов.
ТАСС: последние новости
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года Госдума дает право гражданам собирать валежник без оформления разрешения Стали известны все сложные слова "Тотального диктанта-2018"
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бориса Джонсона поймали на лжи о России152
Япония заявила протест России55
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин199
Шойгу предупредил о новой угрозе281
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»65
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:29
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение