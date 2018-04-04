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Воробьев рассказал о новых полигонах в Подмосковье
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Воробьев рассказал о новых полигонах в Подмосковье 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о процессе создания новых полигонов в регионе.
По словам главы области, старые полигоны рекультивируются, это предполагает процесс дегазации, сбор фильтрата и высадку травы. В данный момент идет проектирование дегазации 10 полигонов. Воробьев объяснил, какими будут новые полигоны.
«Первое, там есть фундамент под полигон, который собирает все, что касается фильтрата и грязи. Не на почву выкладывается, а выстилается специальными материалами, чтобы все затем собиралось в очистные сооружения. Делается сразу система дегазации, закладываются специальные трубы, которые потом обеспечивают процедуру. И ставится конвейер по разделению мусора, отделяется органика», — заявил губернатор, сообщает телеканал «360» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Губернатор добавил, что федеральная программа позволит привлечь порядка 20 млрд рублей, чтобы навести порядок на полигонах.
«Каждый полигон, который будет действовать в 2019 году в Московской области предполагает наличие переработки. Это не только отделение полезной фракции — стекло, бумага, ПЭТ и алюминиевая банка, но и органика, которая перерабатывается в так называемый компост, который можно использовать как грунт», — заявил Воробьев.
Глава региона пояснил, что таким образом захоранивается только 50% от объема, а сейчас около 100%.
Кроме того в эфире «Говорит Москва» глава области отметил, что «то, что мы поняли про мусор сейчас, Европа прошла в 70-е — 80-е годы. Мы только сейчас приступаем к общепринятой норме — разделять мусор, перерабатывать. Нам предстоит это ремесло освоить».
Также губернатор сообщил, что Московской области понадобится от трех до пяти лет, чтобы решить проблему с мусором.
«Три-пять лет нужно, для того чтобы преодолеть проблему (с мусором), но формировать культуру (раздельного сбора отходов) нужно гораздо дольше», — сказал он.
Ранее сообщалось, что вблизи полигона «Ядрово» появится новая станция мониторинга, которая позволит отслеживать качество воздуха каждые 20 минут. Кроме того, оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности, а на свалке возьмут пробы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб окружающей среде.
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