Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США

Названо имя «YouTube-стрелка»

Стрельбу в штаб-квартире YouTube устроила девушка по имени Насим Агдам. Об этом CNN сообщил собеседник в правоохранительных органах города Сан-Бруно в штате Калифорния. По его словам, стрелок была знакома по меньшей мере с одним человеком, работавшим в здании YouTube.

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Кадыров назвал главную задачу властей

Взаимопонимание между народом и властью является главной задачей властей Чечни . Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава северокавказской республики Рамзан Кадыров. По его словам, в целом народ понимает и поддерживает местные власти, однако в последнее время в Чечне «развелись» люди, которые распространяют по интернету ложь и сплетни. В связи с этим Кадыров призвал подчиненных распространять правду.

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Российские корабли назвали гениальными

Американское издание The Drive назвало «гениальным» дизайн российских патрульных кораблей проекта 22160. По словам автора статьи, дизайн корветов обеспечивает их большую боевую мощь при относительно небольших размерах. Журналист посоветовал военно-морским силам западных стран изучать и «вдохновляться» этими российскими кораблями.