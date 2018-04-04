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Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США
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Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США 

Рамблер 1 час назад
Фото: thedrive.com

Названо имя «YouTube-стрелка»

Стрельбу в штаб-квартире YouTube устроила девушка по имени Насим Агдам. Об этом CNN сообщил собеседник в правоохранительных органах города Сан-Бруно в штате Калифорния. По его словам, стрелок была знакома по меньшей мере с одним человеком, работавшим в здании YouTube.

Транзит газа через Украину упадет в 10 раз

Успешный запуск газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» снизит транзит газа через Украину в 10 раз. Об этом в эфире Первого канала заявил предправления российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер. По его словам, «Газпром» не откажется от транзита через Украину полностью, однако объемы газа будут, «без сомнения, менее значительны».

Кадыров назвал главную задачу властей

Взаимопонимание между народом и властью является главной задачей властей Чечни. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава северокавказской республики Рамзан Кадыров. По его словам, в целом народ понимает и поддерживает местные власти, однако в последнее время в Чечне «развелись» люди, которые распространяют по интернету ложь и сплетни. В связи с этим Кадыров призвал подчиненных распространять правду.

В России могут перенести единый день голосования

Единый день голосования в России может быть перенесен. Об «Известиям» рассказал эксперт Комитета гражданских инициатив Андрей Максимов. По его словам, перенос единого дня голосования на более поздний срок, например, октябрь или ноябрь, способен повысить интерес россиян к выборам и, как следствие, явку на них. Максимов сообщил, что вскоре обсудит этот вопрос с представителями Центральной избирательной комиссии.

Российские корабли назвали гениальными

Американское издание The Drive назвало «гениальным» дизайн российских патрульных кораблей проекта 22160. По словам автора статьи, дизайн корветов обеспечивает их большую боевую мощь при относительно небольших размерах. Журналист посоветовал военно-морским силам западных стран изучать и «вдохновляться» этими российскими кораблями.
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