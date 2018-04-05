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Цивилев пообещал не строить ТЦ на месте «Зимней вишни»
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Цивилев пообещал не строить ТЦ на месте «Зимней вишни» в Кемерово 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Что будет на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, решат с учетом общественного мнения. Решение будет принято не раньше, чем через месяц, однако новый торговый центр там точно не появится, заверил журналистов врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Мы предложили жителям открыто обсудить этот вопрос (что будет на месте сгоревшего торгового центра), точно говорю, что торгового центра там не будет", — сказал врио губернатора.
Он отметил, что среди обсуждаемых вариантов — сквер или парк, в котором будет или мемориал, или часовня. По словам Цивилева, в первую очередь учитывается мнение родственников погибших.
"Когда большинство выскажется за решение, оно, несомненно, будет поддержано (властями)", — подчеркнул Цивилев, уточнив, что обсуждение займет, скорее всего, не меньше месяца.
Цивилев добавил, что остатки сгоревшего торгового центра будут снесены. По его словам, сейчас специалисты обследуют имеющиеся конструкции, занимаются оформлением необходимых документов.
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