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Погода в апреле: новосибирские синоптики пообещали крепкие ночные морозы
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Погода в апреле: новосибирские синоптики пообещали крепкие ночные морозы 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские синоптики составили прогноз на апрель — в первой декаде ночные морозы будут достигать –23 градусов.
«В целом апрель на территории Новосибирской области ожидается в пределах климатической нормы и среднемесячная температура воздуха ожидается от +1 до +3 градусов», — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.
Она уточнила, что та неустойчивая погода, которая наблюдается сейчас, в начале месяца будет характерна для всей первой декады.
«То есть периоды повышения температуры будут сменяться периодами волн холода. Поэтому в течение первой декады температурный фон  в ночные часы будет с колебаниями от –9…–14 градусов, местами до 23 градусов мороза.
В отдельные периоды повышаться будут до слабоположительных до –3… +2 градусов», — добавила Лапчик.
Дневная температура в первую декаду будет в отдельные дни от –1 до –6 градусов, а периоды повышения температуры ожидаются 6-7 апреля. В это время температурный фон будет повышаться до 3-8 градусов.
Прежде синоптики уже давали предварительный прогноз на лето.
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