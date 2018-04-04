Недалекие: суровые русские и кислые американцы 

1/19 Мудрых и умиротворенных индийцев, кажется, никак нельзя назвать спортивной нацией. Но это только стереотип. Индия переживает бум бодибилдинга. Армии молодых людей куют в спортзалах железные мышцы Фото: Leila Kinser

2/19 Бодибилдинг фактически превратился в символ индийского среднего класса, который традиционному укладу предпочел глобализацию Фото: Leila Kinser

3/19 Снежана фон Будинген съездила на родину, в Пермь, и запечатлела моржей, ныряющих в лютый мороз в ледяную прорубь. Судьям Zeiss серия очень понравилась, а Будинген, которая теперь живет в Германии, поделилась открытием, сделанным в Перми во время съемки Фото: Snezhana von Buedingen

4/19 «Когда я снимала пловцов, заметила тождество между ними и окружающими пейзажами, которым присуща твердость, прохлада и своеобразный характер. Они представляют собой метафору изображаемого человека», — объяснила Снежана Фото: Snezhana von Buedingen

5/19 В патриотических лагерях и клубах США ежегодно бывает около 400 тысяч детей. В подобных местах подростков учат быть «настоящими американцами». Воспитание в них крайне милитаризовано. Автор серии «Манящее нас из дома» побывала в одном из таких лагерей и понаблюдала, как яркие проявления пубертата гасятся там железной военной дисциплиной Фото: Sarah Blesener

6/19 Сара Блеснер отмечает, что муштра выхолащивает любое проявление подростковой индивидуальности Фото: Sarah Blesener

7/19 Флоренция и Винсент — клоуны в семейном передвижном цирке во Франции. На арене они сквозь призму фантасмагории играют самых себя. Они настолько сжились со своими образами, что женились под сценическими псевдонимами Фото: Stephanie Gengotti

8/19 «Цирк устарел, но он настолько совершенен, как символ мира без границ, глобальный, многоэтнический, словно колесо, которое хоть и скрипит, но неустанно вращается. Цирк с его восторгом и отчаянием — это метафора жизни», — заключает автор серии «Цирковая любовь» Фото: Stephanie Gengotti

9/19 Фотограф Kicia Randagia родилась в Польше. По словам фотографа, в больших городах люди совсем забыли, что означает радоваться простым вещам. Эта серия помогает понять, насколько сельская жизнь естественнее, радостнее и свободнее, в сравнении удобным, но скованным рамками городом Фото: Kicia Randagia

10/19 Тоби Биндер — известный исследователь улиц. Его остро волнует жизнь молодежи в разных странах мира и влияние крупных мировых процессов на ее развитие. На снимке — Белфаст, Северная Ирландия. После Брексита по этому региону пройдет граница, которая отделит Британию от Европейского союза, хотя Северная Ирландия голосовала против выхода из ЕС Фото: Toby Binder

11/19 В 2017 году проект Биндера о британской молодежи был отмечен UNICEF как фото года Фото: Toby Binder

12/19 Тема ЛГБТ в Южной Корее табуирована. Подавляющее большинство представителей нетрадиционной сексуальной ориентации скрывают свою идентичность от коллег, друзей и родных. Каминг-аут в сущности означает потерю работы или семьи, говорит фотограф. Пока они не могут показать лиц, но надеются на то, что их правами перестанут пренебрегать Фото: Gowun Lee

13/19 Во время Великой депрессии в США непрерывная миграция меняла демографическую карту Штатов: деревни исчезали. Подобный процесс происходит в современной Литве, считает фотограф Тадас Казакевичус. Города буквально засасывают молодежь, оставляя литовские деревни в запустении Фото: Tadas Kazakevicius

14/19 Фотограф с горечью признает, что такое стремительное переселение заставляет его беспокоиться о том, что деревня как явление в Литве останется только в воспоминаниях старших поколений. «Может быть, этот памятник литовской деревне коснется тех скрытых уголков в памяти, которые мы, казалось бы, нечаянно закрыли», — надеется Казакевичус. Фото: Tadas Kazakevicius

15/19 Итальянец Стефано Морелли съездил в армянский Мецамор, город в 30 километрах от Еревана, который фотограф назвал городом, пребывающим между жизнью и смертью. Здесь располагается Армянская АЭС, которую журнал National Geographic в 2011 году признал «самой опасной атомной электростанцией в мире» Фото: Stefano Morelli

16/19 В 1989 году, после разрушительного Спитакского землетрясения, станция была закрыта. Однако, как выяснилось, АЭС работает до сих пор. В городе проживает десять тысяч человек, около тысячи из них работают на заводе и живут в ветхих советских домах Фото: Stefano Morelli

17/19 «Сад наслаждения» — так победитель премии Zeiss Ник Ханнес называет Дубаи. За последние 50 лет этот торговый порт превратился в гигантский парк развлечений. Устройство ультрасовременного мегаполиса помогло Ханнесу понять, как функционирует уникальное арабское государство Фото: Nick Hannes

18/19 Источником вдохновения для Ханнеса послужила книга «Капсульная цивилизация» бельгийского философа Ливена де Котера. Де Котер описывает два мира: острова, защищенные капсулами, где жизнь вольготна и безопасна, и остальной мир, ввергнутый в хаос и нищету Фото: Nick Hannes