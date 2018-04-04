Чиновник оправдался за поздравление пострадавшей в теракте

Глава администрации муниципального округа Балканский Савелий Лебедев, «поздравивший» жительницу Петербурга в годовщину теракта в метро, заявил, что женщина пригласила его на именины. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

Лебедев рассказал газете, что навестил женщину 2 апреля. По его словам, петербурженка оказалась в числе выживших после теракта.

«Но она у нас и в блокадном обществе, и вчера у нее были именины. Она потомок блокадников, ведет бухгалтерию в обществе», — заявил он.

Лебедев подчеркнул, что она сама позвала его отмечать именины.

«А тут как раз годовщина совпала всех этих трагических событий. Я приехал, поздравил — и вот такой результат в интернете», — посетовал он.

Лебедев не смог вспомнить имя женщины, отметив, что у него «где-то записано». По его словам, в гостях у нее он обсуждал проблемы блокадников и «вопросы преемственности поколений», однако все это «вырезали».

Героиня сюжета Светлана Николайчук подтвердила «КП», что у нее были именины, подчеркнув, что 3 апреля собирались они по другому поводу. Женщина не была одной из пострадавших при теракте, но приехала к метро, чтобы помогать людям. Именно поэтому к ней в годовщину теракта пришли журналисты. Она предположила, что Лебедев мог растеряться, поэтому и завел разговор об именинах. Николайчук отказалась комментировать слова депутата о том, что она сама пригласила его на именины.

Ранее Telegram-канал «78» опубликовал видео, на котором чиновник с букетом цветов говорит, что пришел «поздравить именинницу». В ответ женщина возразила, что она не именинница, а речь на самом деле идет о годовщине «печального события». Лебедев в ответ сказал, что «не может остаться в стороне», так как его бабушка и дедушка «тоже были в концлагере каком-то».

Теракт между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро был совершен 3 апреля 2017 года. Погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник. Пострадали более ста пассажиров.