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Чиновник оправдался за поздравление пострадавшей в теракте
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Чиновник оправдался за поздравление пострадавшей в теракте 

Рамблер 1 час назад
Глава администрации муниципального округа Балканский Савелий Лебедев, «поздравивший» жительницу Петербурга в годовщину теракта в метро, заявил, что женщина пригласила его на именины. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Лебедев рассказал газете, что навестил женщину 2 апреля. По его словам, петербурженка оказалась в числе выживших после теракта.
«Но она у нас и в блокадном обществе, и вчера у нее были именины. Она потомок блокадников, ведет бухгалтерию в обществе», — заявил он.
Лебедев подчеркнул, что она сама позвала его отмечать именины.
«А тут как раз годовщина совпала всех этих трагических событий. Я приехал, поздравил — и вот такой результат в интернете», — посетовал он.
Лебедев не смог вспомнить имя женщины, отметив, что у него «где-то записано». По его словам, в гостях у нее он обсуждал проблемы блокадников и «вопросы преемственности поколений», однако все это «вырезали».
Героиня сюжета Светлана Николайчук подтвердила «КП», что у нее были именины, подчеркнув, что 3 апреля собирались они по другому поводу. Женщина не была одной из пострадавших при теракте, но приехала к метро, чтобы помогать людям. Именно поэтому к ней в годовщину теракта пришли журналисты. Она предположила, что Лебедев мог растеряться, поэтому и завел разговор об именинах. Николайчук отказалась комментировать слова депутата о том, что она сама пригласила его на именины.
Ранее Telegram-канал «78» опубликовал видео, на котором чиновник с букетом цветов говорит, что пришел «поздравить именинницу». В ответ женщина возразила, что она не именинница, а речь на самом деле идет о годовщине «печального события». Лебедев в ответ сказал, что «не может остаться в стороне», так как его бабушка и дедушка «тоже были в концлагере каком-то».
Теракт между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро был совершен 3 апреля 2017 года. Погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник. Пострадали более ста пассажиров.
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