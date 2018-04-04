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В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи
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В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
С наступлением тепла белогрудые ежи вышли из зимней спячки в Московском зоопарке, сообщается на сайте зоопарка.
Сейчас, в первые недели после спячки, ежи наиболее активны. Все их силы направлены на поиск пищи, поскольку за зиму они потратили почти все свои жировые запасы.
Ежи — ночные животные, но в Московском зоопарке их можно увидеть и днем: в павильоне "Ночная жизнь" для животных поддерживают искусственные сумерки. Также они представлены на экспозиции "Фауна России".
Белогрудые ежи обитают в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири. Эти зверьки предпочитают лесные опушки, окраины полей, берега каналов и оврагов. Также ежи без всяких опасений селятся неподалеку от жилища человека, их можно встретить в парках и на дачных участках.
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