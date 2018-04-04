Синоптики: в Орловской области потеплеет до +11 градусов

По информации Росгидромета, под влиянием атмосферных фронтов в Центральном федеральном округе сегодня,4 апреля, местами пройдут осадки.

Орловской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами отмечались небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.. Днем также ожидается небольшой дождь.

Ветер южной четверти ночью 3-8 м/с, днем немного усилится 5-10 м/с. Температура воздуха ночью колебалась от -3 до +2°С, при прояснениях до -6°С. Днем столбики термометров покажут +6.. +11°С.