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Крыму предсказали проблемы с питьевой водой
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Крыму предсказали проблемы с питьевой водой 

Рамблер 36 минут назад
Фото: Reuters
Эксперты центра «Антистихия» заявили, что в 2018 году снабжение Крыма питьевой водой может быть нарушено из-за низких уровней воды на открытых водозаборных сооружениях. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению экспертов, из-за этого в регионе сохраняется риск чрезвычайных ситуаций и происшествий.
В «Антистихии» заявили, что в прошлом году с проблемой низкого уровня воды столкнулись водохранилища в Керчи, Судаке, Феодосии и в Ленинском районе.
К середине декабря 2017-го наполняемость Феодосийского водохранилища составляла 35,9 процента, Ленинского — 30,4 процента, а Станционного — 24,3 процента. При этом в 2016 году водохранилище Феодосии было наполнено на 39 процентов.
В конце прошлого года заместитель председателя Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заверил, что полуостров полностью обеспечен питьевой водой на 2018 год. По его словам, вода также подается для орошения сельскохозяйственных земель. В 2018-м власти планируют увеличить площадь орошаемых земель на 3,5 тысячи гектаров — до 45 тысяч гектаров. Площадь этих земель в Крыму стала меньше после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году.
К 2020 году в России планируют проложить магистральный водовод до Керчи — крайней восточной точки полуострова. Его протяжённость составит около 220 километров.
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