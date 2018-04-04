Крыму предсказали проблемы с питьевой водой

Эксперты центра «Антистихия» заявили, что в 2018 году снабжение Крыма питьевой водой может быть нарушено из-за низких уровней воды на открытых водозаборных сооружениях. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов, из-за этого в регионе сохраняется риск чрезвычайных ситуаций и происшествий.

В «Антистихии» заявили, что в прошлом году с проблемой низкого уровня воды столкнулись водохранилища в Керчи Судаке , Феодосии и в Ленинском районе.

К середине декабря 2017-го наполняемость Феодосийского водохранилища составляла 35,9 процента, Ленинского — 30,4 процента, а Станционного — 24,3 процента. При этом в 2016 году водохранилище Феодосии было наполнено на 39 процентов.

В конце прошлого года заместитель председателя Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заверил, что полуостров полностью обеспечен питьевой водой на 2018 год. По его словам, вода также подается для орошения сельскохозяйственных земель. В 2018-м власти планируют увеличить площадь орошаемых земель на 3,5 тысячи гектаров — до 45 тысяч гектаров. Площадь этих земель в Крыму стала меньше после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году.