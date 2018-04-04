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«Коммунистические» названия аэропортов переименуют
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«Коммунистические» названия аэропортов российских городов предложили изменить 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил изменить сокращенные названия и буквенные коды аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Он направил письмо министру транспорта Максиму Соколову, передает в среду, 4 апреля, РИА Новости.
Он пояснил, что авиагавань северной столицы обозначается как LED (Ленинград), а уральской — SVX (Свердловск). Парламентарий предложил поменять коды на SPB и EKB соответственно.
По мнению Петрова, в названиях аэропортов прослеживается идеологическая составляющая, так как «Яков Свердлов и Владимир Ленин известны миру, прежде всего, приверженностью к радикальному революционному коммунизму, приведшему страну к краху в 1917 году». Депутат заявил, что «сохранение их имен в авиационных топонимах не отвечает интересам нашей страны и требует вмешательства».
Он попросил Минтрас взять вопрос под свой контроль и скоординироваться с МИД.
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