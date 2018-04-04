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Половина аспирантов готовы уехать из России
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Половина российских аспирантов выразили готовность уехать из страны 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Сергей Бровко / «Коммерсантъ»
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля.
«Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну — среди аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 процентов)», — отмечают исследователи.
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента).
«Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней», — подчеркнули социологи.
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском достойного места в своем регионе, а с другой — ощущением широты возможностей, возникающим при повышении уровня образования.
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли наличие супругов и детей.
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях.
В январском номере «Мониторинга экономической ситуации в России» сообщалось об ускорении процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная статистика эти процессы не регистрируют.
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