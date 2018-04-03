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«Заваленные деньгами» кемеровчане попросили от них отстать
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«Заваленные деньгами» кемеровчане попросили от них отстать 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти и сопереживающие россияне активно поддерживали пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» материально, и в итоге людей, по их словам, «завалили деньгами». Об этом «Московскому комсомольцу» сообщила одна из основателей Общественного центра помощи в Кемерове Татьяна Думенко.
Ранее экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев говорил, что семьи погибших получат по пять миллионов рублей от государства, за легкое ранение в пожаре причитается 200 тысяч рублей, за тяжелое — 400 тысяч.
«Мы спрашивали пострадавших: "Может, вам что-то еще нужно?" — ответ один: "Нас уже завалили деньгами. Просто отстаньте"», — вспоминала Думенко.
По ее словам, многим выжившим, а также родственникам и знакомым погибших и пострадавших потребовалась психологическая поддержка. Каждый их них переживает случившее по-своему: у людей случаются сердечные приступы, нервные срывы, развиваются тревожные расстройства и суицидальные наклонности. Например, одна выжившая в пожаре женщина закрылась от внешнего мира и каждый день наедине с собой заново пропускает через себя страх и ужас. А Игорь Востриков, у которого погибли трое детей, жена и сестра, напрочь отказывается общаться с психологами, как и остальные его родные.
«У многих после трагедии возникли серьезные психологические проблемы. Например, наши психологи недавно выявили суицидальные намерения у мужчины, которому пришлось опознавать троих погибших родственников. После посещения морга у него случилось психиатрическое расстройство. Мы вовремя вывели его из этого состояния. Сейчас он госпитализирован. Наши психологи спасли ему жизнь», — рассказала Думенко.
Большинство людей не обращается за психологической помощью, часто не понимая, что она им необходима. Окружающие могут не подпускать специалистов к человеку, переживающему трагедию, и это создает опасные ситуации. «После пожара я наблюдала картину, как психологов не подпустили к мужчине, у которого погибли дочь и внучка. Какой-то его знакомый сказал тогда:
"Мы сами разберемся, поможем нашему товарищу, поддержим его". А представители сильного пола такие трагедии гораздо болезненнее переносят. Так вот, того мужчину в итоге сразил сердечный приступ», — вспоминала собеседница «МК».
Ранее стало известно, что выжившему в пожаре 11-летнему мальчику рассказали, что вся его семья — родители и младшая сестра — погибли в огне. По словам главного подросткового психиатра Москвы Анны Портновой, он «отреагировал, как и должен был отреагировать ребенок, — плакал», а потом спросил, с кем теперь будет жить. Сгладить реакцию на шокирующую новость удалось благодаря длительной работе психологов.
ТЦ «Зимняя вишня» загорелся днем 25 марта. В результате погибли 41 ребенок и 23 взрослых. Следствие выяснило, что в здании не работали аварийные выходы и система оповещения. В Следственной комитете основной версией случившегося называют неисправность проводки, в МЧС не исключают поджог. Семь человек стали обвиняемыми по уголовному делу.
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