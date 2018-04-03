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Турция ожидает в этом году 6 млн туристов из России
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Турция ожидает в этом году шести миллионов туристов из России 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Турция ожидает в этом году роста числа российских туристов до 6 миллионов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Анкаре.
"В прошлом году к нам приехали из России 4,7 миллиона туристов, которые заняли первое место среди иностранных туристов. В этом году мы ожидаем 6 миллионов россиян", — заявил Эрдоган.
Он добавил, что между РФ и Турцией успешно развиваются отношения в культурной сфере, в 2019 году страны проведут перекрестный год культуры и туризма.
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