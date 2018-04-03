Глава РАН призвал «раскрепостить» труд ученых

Глава РАН Сергеев назвал необходимостью «раскрепостить» труд ученых

Александр Сергеев. Система оценки знаний российских школьников должна быть усовершенствована таким образом, чтобы стимулировать у них творческие способности и желание заниматься наукой, только таким образом можно будет со временем обеспечить научно-технологическую основу развития России , а ныне работающим исследователям надо "раскрепостить" работу, отменив нормирование их труда, считает президент Российской академии наук

"Экономический рост, как все понимают, может происходить, только если он будет опираться на научно-технологическое развитие страны. И в то же самое время, если мы хотим развиваться достаточно быстро, мы должны опираться на то, что темп нашего научно-технологического развития должен быть выше, чем темп инновационного развития за рубежом", — сказал Сергеев РИА Новости.

По его словам, в нынешних условиях "это можно сделать только в том случае, если мы на полную катушку используем нашу креативность".

"Поэтому на всех ступенях — от школьников, студентов до ученых мы должны всячески поддерживать и стимулировать творческое начало. На всех ступенях мы должны подумать, каким образом сделать это основной движущей силой нашего движения вперед", — сказал глава РАН.

Ориентация на творчество

"То, что касается школьников и студентов — конечно, система их аттестации должна быть в этих условиях прежде всего ориентированной на то, чтобы поддерживать и стимулировать творческие личности. И в этой связи ЕГЭ, который сейчас ориентирован на формальное запоминание данных, не является той системой, которая стимулирует поиск и отбор творческих личностей", — отметил Сергеев.

Сергеев добавил, что пока РАН не проговаривала с Минобрнауки то, каким образом усовершенствовать систему оценки знаний школьников.

Глава РАН подчеркнул, что не является сторонником немедленной отмены ЕГЭ.

"Я вообще противник всяких революций — взять все в одночасье и отменить. Если мы говорим о Едином государственном экзамене, то этот экзамен может быть в значительной степени переформатирован таким образом, чтобы в нем, прежде всего, оценивались бы творческие возможности человека. Как эта система может называться — ЕГЭ или ЕГЭ 2.0, это другое дело", — сказал Сергеев.

Он отметил необходимость "коренным образом пересмотреть школьную программу".

"Надо в нее возвращать естественно-научную ориентацию. Возвращать физику и математику, потому что они дают логику креативности", — сказал глава РАН.

Сергеев сообщил, что на возможной ближайшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным хотел бы обсудить вопрос совершенствования ЕГЭ.

По словам Сергеева, на его предыдущих встречах с главой государства эту тему "пока не обсуждали".

"Если возможность представится, то на самой ближайшей встрече, я думаю, мы будем обсуждать", — сказал глава РАН.

Нормо-часы ни к чему

Ранее на встречах Путина и Сергеева обсуждались вопросы усиления роли РАН для решения задач, направленных на развитие России. В частности, как отметил глава Академии наук, речь шла и о существующем нормировании работы исследователей — относительно недавнего нововведения, которое, как считают ученые, бессмысленно применять к процессу научного поиска.

В 2016 году был утвержден порядок определения нормативных затрат на выполнение работ научными институтами, находящимися в ведении Федерального агентства научных организаций . Согласно этому порядку, объем финансового обеспечения государственного задания институтов вычисляется на основе нормирования труда ученых.

"У нас в фундаментальной науке были введены нормо-часы. Это значит, что ты должен кровь из носу что-то придумать в течение какого-то количества часов. Такую систему очень сильно критикуют. Я считаю, что нужно отменить эту систему нормо-часов, она неправильна, мы должны оценивать по-другому", — сказал Сергеев.

"По этому вопросу у нас были разговоры и на самом высоком уровне. И президент страны прекрасно понимает, что творческий труд ученых, конечно же, не может быть нормирован таким примитивным образом. Об этом разговор был, и я надеюсь, этот разговор будет продолжен", — добавил глава РАН.