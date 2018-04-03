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Героев «Простоквашино» переселили в кровавый шутер
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Героев «Простоквашино» переселили в знаменитый кровавый шутер 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Hotline Miami
Пользователи соцсетей обнаружили в анимационном фильме «Возвращение в Простоквашино» отсылку к сюрреалистичной игре Hotline Miami, отличающейся чрезвычайной жестокостью сюжета. Вдохновленные этой идеей, они начали населять компьютерную вселенную персонажами советского, а позднее — российского мультфильма.
В середине серии псу Шарику поступает звонок по видеочату. На рингтоне звучит мелодия, известная как саундтрек к компьютерной игре Hotline Miami — трек Crystals коллектива M. O. O. N. Пользователи социальных сетей заметили «пасхалку» и принялись фантазировать, как бы выглядели персонажи детского мультфильма в кровавом шутере.
«Просто напоминание о том, что мы живем в мире, где перезагрузка старого советского мультфильма использует музыку из Hotline Miami», — подписал свое творчество один из пользователей.
Hotline Miami — однопользовательская компьютерная инди-игра, выпущенная в 2012 году. Пользователь должен проходить миссии по убийству противников, имея доступ к огромному арсеналу разнообразного оружия. Аутентичный саундтрек является одной из отличительных особенностей, которые делают игру узнаваемой.
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