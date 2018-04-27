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Владелец «Зимней вишни» предложил оплатить ее снос
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Владелец «Зимней вишни» предложил оплатить ее снос 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Владелец сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — готов передать его властям города, сообщил мэр Кемерово Илья Середюк.
«Собственников у здания около 40, но основной — «Кемеровский кондитерский комбинат» — уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане», — передает «Интерфакс» слова Сердюка.
Он отметил, что в данный момент решается вопрос с остальными собственниками, некоторые из которых также готовы отказаться от прав на здание центра и отдать собственность муниципалитету.
Напомним, ранее сообщалось, что к пожару в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, привело короткое замыкание, вызванное протечкой через крышу.
О неисправности системы пожарной безопасности, установленной в ТРК «Зимняя вишня», стало известно почти два года назад, но собственник так и не выделил необходимые 7 млн рублей на ее ремонт.
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