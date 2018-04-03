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Воспитанный волками испанец разочаровался в людях
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Воспитанный волками испанец разочаровался в человечестве 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Испанец Маркос Родригез Пантойя (Marcos Rodríguez Pantoja), утверждающий, что жил в стае волков на протяжении 12 лет, разочаровался в людях. Об этом сообщает NewsHub.
Мужчина родился в 1946 году, его мать умерла, когда ему было три года. Он подвергался насилию со стороны отца и мачехи, а затем был продан пастуху. Когда мальчику исполнилось семь лет, его опекун просто исчез.
По словам Пантойи, он прибился к стае волков, которые приняли его за собственного детеныша. Испанец спал в пещере и питался грибами и ягодами.
«Мои мозоли были настолько большими, что я мог пнуть камень, будто бы тот был мячом», — рассказал мужчина.
Когда ему было 19 лет, его обнаружили испанские военные и насильно вернули в человеческое общество.
Сейчас Пантойе 72 года, и он считает, что так и не стал полноценным членом общества. Он признался, что жить с волками гораздо легче, и пожаловался, что пытался работать, но постоянно чувствовал себя обманутым и использованным. На данный момент он предпочитает вести беседы со школьниками о своей любви к животным и необходимости сохранять окружающую среду.
Мужчина также отметил, что пытался вернуться в горы, но животные уже считают его чужаком.
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