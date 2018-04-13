На Кубани в предстоящие выходные выпадет мокрый снег

Краснодар . 13 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае 13 апреля в южных районах пройдет кратковременных дождь, в остальной части региона ожидается безоблачная погода. Температура воздуха ночью 6-11°С тепла, днем +13-18°С, местами по югу потеплеет до +23°С. Ветер восточных направлений, местами порывы достигнут 15 м/с, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

Небольшие осадки прогнозируются в утренние и вечерние часы на Черноморском побережье. В районе Новороссийска ветер усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°С тепла, днем +17-22°С.

В Краснодаре сегодня малооблачно. Днем отметки термометров покажут 19°С, ночью +8°С. На выходных в краевой столице дожди не ожидаются.

В субботу и воскресенье в горах Кубани выпадет мокрый снег, ожидаются заморозки до -4°С. В целом по региону днем температура воздуха будет колебаться от +13°С до +18°С, ночью отметки термометров упадут до +7-12°С.