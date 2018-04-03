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В Миноборнауки прокомментировали идею об отмене ЕГЭ
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В Миноборнауки прокомментировали предложение главы РАН об отмене ЕГЭ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава департамента информационной политики Минобрнауки России Андрей Емельянов прокомментировал предложение главы Российской академии наук Александра Сергеева отменить ЕГЭ и заявил, что это может привести к излишнему волнению и стрессу у школьников. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
"Особо подчеркнем, что в настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу школьников", — заявил Емельянов.
Кроме того, в пресс-службе ведомства напомнили, что 60% россиян считают, что процедура сдачи ЕГЭ позволяет избегать разнообразных нарушений.
По словам главы Минобрнауки Ольги Васильевой, существующая система укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания.
Ранее в Госдуме задумались об отмене ЕГЭ.
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