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Россияне раскритиковали ВИЧ-диссидентов
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Россияне раскритиковали ВИЧ-диссидентов 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Большинство россиян (69 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что из семей ВИЧ-диссидентов стоит забирать инфицированных детей, чтобы те могли получать лечение.
Респондентам задали такой вопрос: «Вы согласны с тем, что инфицированных детей нужно изымать из семей ВИЧ-диссидентов?».
По мнению 18 процентов опрошенных, детей нельзя отбирать у родителей.
Еще 13 процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 153 человека.
Ранее стало известно о смерти в Иркутске четырехмесячной девочки, мать которой отказалась лечиться от ВИЧ и от терапии для ребенка. Девочка, по данным СК, умерла в результате пневмоцистной пневмонии.
Следователи возбудили по факту случившегося дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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