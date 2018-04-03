Россияне раскритиковали ВИЧ-диссидентов

Большинство россиян (69 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что из семей ВИЧ-диссидентов стоит забирать инфицированных детей, чтобы те могли получать лечение.

Респондентам задали такой вопрос: «Вы согласны с тем, что инфицированных детей нужно изымать из семей ВИЧ-диссидентов?».

По мнению 18 процентов опрошенных, детей нельзя отбирать у родителей.

Еще 13 процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 153 человека.

Ранее стало известно о смерти в Иркутске четырехмесячной девочки, мать которой отказалась лечиться от ВИЧ и от терапии для ребенка. Девочка, по данным СК, умерла в результате пневмоцистной пневмонии.

Следователи возбудили по факту случившегося дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).