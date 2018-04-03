Россияне остались верны дачам на майские праздники

Большинство россиян (53 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что майские праздники предпочитают проводить на даче.

Респондентам задали такой вопрос: «Чем вы любите заниматься в майские праздники?».

33 процента опрошенных рассказали, что для майских праздников выбирают отдых дома или походы в гости.

Еще 14 процентов респондентов в это время любят ездить в небольшие путешествия по России или отправляться за рубеж.

Всего в опросе приняли участие 5737 человек.

В мае 2018 года россиян ждут длинные выходные: они начнутся 29 апреля и продолжатся до 2 мая. Рабочими днями будут только 3 и 4 мая. Еще через неделю будет выходной в честь Дня Победы, 9 мая.