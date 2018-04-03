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Активистку пригрозили посадить за фото во «ВКонтакте»
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Красноярскую активистку пригрозили посадить за скрытое фото во «ВКонтакте» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: RFE / RL
Прокурор обвинил медсестру из Красноярска Оксану Походун в возбуждении вражды из-за фото в закрытом альбоме во «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте международной правозащитной группы «Агора».
По данным обвинения, активистка опубликовала спорные снимки, относящиеся к событиям на Украине. Кроме того, изображения затрагивали некоторых священнослужителей и Владимира Путина. Контент был опубликован с 17 июля 2015 по 25 мая 2016 года.
За эти фотографии прокурор попросил суд отправить Походун в колонию на полтора года. По его мнению, медсестра разжигала ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии (нарушила часть 1 статьи 282 УК РФ).
Адвокат Владимир Васин утверждает, что будет настаивать на полном оправдании Походун. Правозащитник отметил, что у него много вопросов к оперативнику, который инициировал данное дело.
В частности, Васин попытается узнать, каким образом силовики нашли спорные изображения, опубликованные в закрытом альбоме соцсети. Он уверен, что повышенное внимание к Походун связано с ее активной гражданской позицией.
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