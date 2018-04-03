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Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
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В Петербурге чиновник поздравил женщину с годовщиной теракта 

Рамблер 50 минут назад
Глава администрации муниципального округа Балканский Савелий Лебедев пришел к жительнице Петербурга, выжившей при взрыве в метро, чтобы «поздравить» ее в годовщину теракта. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Канал опубликовал видео, на котором чиновник с букетом цветов говорит, что пришел «поздравить именинницу». В ответ женщина возразила, что она не именинница, а речь на самом деле идет о годовщине. Она отметила, что «событие было печальным».
«Ну, я не могу остаться в стороне, у меня бабушка с дедушкой тоже были в концлагере каком-то, и поэтому я очень серьезно отношусь», — сказал он.
Третьего апреля 2017 года между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро был совершен теракт. Погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Пострадали более ста пассажиров. Еще одно взрывное устройство террорист оставил на станции «Площадь Восстания». Бомбу удалось обезвредить.
Обвиняемыми по делу о теракте проходят 11 человек. Все они находятся под стражей.
 Ещё 4 источника 
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