Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта

В Петербурге чиновник поздравил женщину с годовщиной теракта

Глава администрации муниципального округа Балканский Савелий Лебедев пришел к жительнице Петербурга , выжившей при взрыве в метро, чтобы «поздравить» ее в годовщину теракта. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

Канал опубликовал видео, на котором чиновник с букетом цветов говорит, что пришел «поздравить именинницу». В ответ женщина возразила, что она не именинница, а речь на самом деле идет о годовщине. Она отметила, что «событие было печальным».

«Ну, я не могу остаться в стороне, у меня бабушка с дедушкой тоже были в концлагере каком-то, и поэтому я очень серьезно отношусь», — сказал он.

Третьего апреля 2017 года между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро был совершен теракт. Погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов . Пострадали более ста пассажиров. Еще одно взрывное устройство террорист оставил на станции «Площадь Восстания». Бомбу удалось обезвредить.

Обвиняемыми по делу о теракте проходят 11 человек. Все они находятся под стражей.